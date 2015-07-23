В Великобритании впервые имплантировали бионический глаз

У 80-летнего Рэя Флинна сухая макулярная дегенерация - эта болезнь развивается с возрастом и является наиболее распространенной причиной потери зрения среди людей в развитых странах мира, сообщает ВВС.

Из-за этой болезни господин Флинн полностью потерял центральное зрение.

Но теперь он использует имплантат сетчатки, который обрабатывает видео с миниатюрной камеры, закрепленной на его очках.

Изображения преобразуются в электрические импульсы и передаются беспроводным каналом на массив электродов, прикрепленных к сетчатке.

Электроды стимулируют клетки сетчатки, которые все еще остались у человека, а те, в свою очередь, посылают информацию в мозг.

Теперь Рэй Флинн может разглядеть направление белых линий на компьютерном мониторе и надеется, что со временем имплантат поможет ему улучшить зрение достаточно для того, чтобы заниматься садоводством и шопингом.

Имплантат Argus II разработала американская компания Second Sight. Ранее устройство использовали для восстановления зрения пациентов, которые потеряли его вследствие редкого заболевания, известного как пигментный ретинит.

Операция по его вживлению длилась четыре часа.

"Прогресс господина Флинна действительно замечательный, он видит очертания людей и предметов очень хорошо. Я думаю, что это может быть началом новой эры для пациентов с потерей зрения", - сказал профессор офтальмологии и регенерации сетчатки в университете Манчестера Пауло Станга, который руководил операцией.

Возрастной макулярной дегенерацией, которую впервые попытались вылечить с помощью имплантата, страдают по крайней мере полмиллиона людей в Великобритании.