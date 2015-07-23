Глитазоны способны снизить риск развития болезни Паркинсона

Гипогликемические препараты из класса глитазонов могут снижать риск развития болезни Паркинсона / Фото УНИАН

Об этом заявили ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), опубликовавшие в PLOS Medicine результаты результаты рестроспективного когортного исследования, пишет Ремедиум.

В рамках работы ученые проанализировали медицинские данные более 160 тыс. пациентов, проходящих лечение от диабета. Из них 44697 принимали глитазоны, а 120373 – другие противодиабетические ЛС. Наблюдения за пациентами продолжались с 1999 по 2013 год.

Согласно полученным данным, среди пациентов, принимавших препараты из класса глитазонов, частота диагностирования болезни Паркинсона была на 28% ниже, чем среди те, кто проходил терапию другими лекарственными средствами.

Авторы работы отмечают, что результаты их исследования подтвердили гипотезу о перспективности изучения агонистов рецепторов активации пероксисом гамма (PPARɣ) в терапии болезни Паркинсона. Ранее были проведены соответствующие эксперименты в лабораторных условиях, однако не было данных об антипаркинсонической активности глитазонов при их применении человеком.