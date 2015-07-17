Ревность повышает риск развития алкоголизма - ученые

Данные исследования помогут в диагностике пациентов, подверженных риску развития алкоголизма / Фото: УНИАН

В ходе исследования 277 человек, 87% которых составляли женщины, ученые предложили респондентам ответить на несколько вопросов об их романтических отношениях и употреблении алкоголя. Результаты показали, что наиболее чувствительные к своим партнерам участники, чьи самооценка зависит от романтических отношений, чаще других прибегают к алкоголю, чтобы справиться с приступом ревности, пишут Новости Израиля. Такое поведение было свойственно тем, кто был не удовлетворен своими отношениями и чувствовал оторванность от партнера.

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По мнению исследователей, их данные впервые позволили показать связь между этими факторами, и проследить, как эмоции, мысли и поведение связаны с потенциально опасным поведением. Они надеются, что полученные данные помогут в диагностике пациентов, подверженных риску развития алкоголизма.

Доктор Анджело Дибелло, один из авторов исследования, отмечает, что в будущем важно понять, какую роль играет ревность в более широком контексте проблемного поведения.