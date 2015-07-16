Власти Греции запретили экспорт лекарств

Также запрет экспорта должен помешать спекулянтам вывозить лекарства в другие европейские страны, где препараты могут стоить дороже, сообщает Reuters.

В Минздраве Греции заявили, что регуляторные органы зафиксировали повышение уровня реэкспорта лекарств. Поэтому будут проведены дополнительные проверки фармацевтических экспортеров.

Согласно торговым правилам Европейского союза, покупка лекарств в одной европейской стране по низкой цене и продажа их в другой по высокой стоимости не является нарушением закона. Хотя фармпроизводители выступают за запрет реэкпорта лекарственных средств в Греции, многие оптовые организации выступают против этой меры.

На какие именно лекарства будет распространяться запрет пока неизвестно.