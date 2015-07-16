Ученые разработали неинвазивный лазерный глюкометр
10:10, 16 июля 2015Зарубежные новости
339
Специалисты из Университета Лидса в сотрудничестве с компанией NetScientific разработали лазерный сенсор, который позволяет неинвазивно измерить уровень глюкозы в крови.
Определение концентрации глюкозы занимает не более 30 секунд, а полученные данные отображаются на мониторе компьютера, к которому подключено устройство / www.dsnews.ua
Создатели прибора надеются, что в будущем их разработка позволит пациентам с диабетом отказаться от болезненных уколов при заборе крови для глюкометра, пишет Ремедиум.
Принцип действия нового устройства основан на измерении флуоресцентного излучения ионов, длина волны которого изменяется в зависимости от уровня глюкозы в крови. По словам ученых, определение концентрации глюкозы занимает не более 30 секунд, а полученные данные отображаются на мониторе компьютера, к которому подключено устройство.
В настоящее время ученые работают над сокращением размеров лазерного глюкометра, чтобы создать портативное устройство для контроля уровня глюкозы в режиме реального времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter