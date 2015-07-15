Психологи объяснили "феномен навязчивых мелодий"

Процесс, в ходе которого в голове постоянно крутится одна и та же мелодия, получил название "феномен навязчивых мелодий", пишет "Моя планета". Данное явление психолог Лорен Стюарт и ее коллеги связывают с ослаблением в мозге контроля над обработкой звуковой информации, которая нами воспринимается.

В английском языке непроизвольное повторение услышанных мелодий получило меткое название "ушной червь". С этим неприятным явлением сталкиваются в равной степени и мужчины, и женщины, однако у последних действие этого феномена длится обычно дольше, что не может не раздражать. Интересно, что большую склонность к непроизвольному повторению образов имеют люди более нервные или те, что страдают психическими расстройствами, например неврозами.

Исследователи утверждают, что они приблизились к разгадке того, где же именно в нашей голове могут "застревать" мелодии. Лорен Стюарт и ее коллеги изучили связь между частотой "проигрывания" в голове человека мелодий и размерами частей мозга, связанных с восприятием звуковой информации. Для проведения исследований с помощью томографа были приглашены 44 добровольца обоих полов от 25 до 70 лет. Ни один из них не был профессиональным музыкантом. С помощью томографа были установлены частота, продолжительность и появление неприятных ощущений от навязчивых мелодий. При этом исследователи также выяснили, какой образ жизни ведет опрашиваемый, какую музыку слушает, имеет любимые музыкальные стили. После томографии испытуемых обследовали с помощью МРТ с целью выявления возможных морфологических различий в структурах мозга.

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Различия действительно нашлись, и, по мнению специалистов, именно они и могут указывать на появление "ушных червей". Оказалось, что у людей, которые часто мучаются от назойливых мелодий, есть "утончения" в коре больших полушарий мозга в височной части (в районе извилины Герша). Также тоньше кора и в правой нижней лобной извилине. Обе эти части головного мозга как раз и отвечают за обработку звука. Отметим, что у профессиональных музыкантов в этих местах, наоборот, присутствуют утолщения.

Эти части мозга выполняют функции, "тормозят" обработку звуков и, по мнению ученых, и они способны подавить внезапные проявления активности других частей. Соответственно, чем тоньше кора в этих частях мозга - тем слабее контроль. И, таким образом, музыка в голове снова начинает играть сама по себе.