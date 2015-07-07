ЕС освободил Израиль от дополнительных проверок при экспорте лекарств

Еврокомиссия утвердила поданную Израилем в 2012 году заявку на освобождение от дополнительных проверок при экспорте медицинских препаратов в страны ЕС, сообщают Новости Израиля.

Израиль, вместе с Бразилией, был признан страной, процесс проверки производства медикаментов в которой соответствует стандартам Европейского союза, и не требует регулярного подтверждения.

До сих пор от специальных проверок были освобождены только США, Австралия, Япония и Швейцария. На текущий момент проверяются заявки Новой Зеландии и Южной Кореи. Тайвань, Канада, Индия и Китай сообщили о желании подать такие заявки. Заявка Сингапура была отклонена.