ЕС освободил Израиль от дополнительных проверок при экспорте лекарств
13:19, 07 июля 2015Зарубежные новости
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Израиль, вместе с Бразилией, был признан страной, процесс проверки производства медикаментов в которой соответствует стандартам Европейского союза.
Евросоз освободил Израиль от дополнительных проверок при экспорте лекарств
Фото: УНИАН
Еврокомиссия утвердила поданную Израилем в 2012 году заявку на освобождение от дополнительных проверок при экспорте медицинских препаратов в страны ЕС, сообщают Новости Израиля.
Израиль, вместе с Бразилией, был признан страной, процесс проверки производства медикаментов в которой соответствует стандартам Европейского союза, и не требует регулярного подтверждения.
До сих пор от специальных проверок были освобождены только США, Австралия, Япония и Швейцария. На текущий момент проверяются заявки Новой Зеландии и Южной Кореи. Тайвань, Канада, Индия и Китай сообщили о желании подать такие заявки. Заявка Сингапура была отклонена.
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