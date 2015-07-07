Против муковисцидоза будут применять генную терапию



Однако авторы КИ отмечают, что предстоит еще многое сделать перед выпуском препарата на рынок, пишет Ремедиум.

Новый подход к лечению муковисцидоза был разработан учеными из Великобритании, которые предложили использовать ингаляции для невирусной доставки (в комплексе с катионными липосомами) в организм пациента плазмидной ДНК, кодирующей ген CFTR, мутации которого ответственны за развитие муковисцидоза.

Читайте такжеЛекарства, снижающие уровень холестерина, делают женщин агрессивными

В исследовании приняли участие 140 пациентов старше 12 лет. В зависимости от группы пациенты прошли курс генной терапии (78 человек) или получали плацебо (62 человека). Согласно дизайну КИ, ингаляции проводились один раз в месяц на протяжении года.

По итогам КИ ученые констатировали, что по сравнению с плацебо, генная терапия оказывает положительное воздействие на самочувствие пациентов и немного замедляла развитие заболевания. Тем не менее подчеркивается необходимость дальнейшей работы по повышению эффективности нового препарата.