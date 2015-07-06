Ученые предлагают диагностировать аутизм с помощью теста на запахи

По мнению израильских ученых из Института Вейцмана, проверка на то, как ребенок реагирует на различные запахи, может помочь диагностировать аутизм в раннем возрасте, сообщают Новости Израиля.

Дело в том, что люди с обычным развитием, - как взрослые, так и дети, дольше вдыхают приятные ароматы, чем неприятные. Однако исследование, в котором участвовали 18 обычных детей и 18 детей-аутистов, показало, что аутисты одинаково глубоко и долго вдыхали как приятный запах шампуня, так и резкий запах тухлой рыбы.

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По мнению исследователей, тест на реакцию на запахи может оказаться одним из самых надежных способов невербального диагностирования аутизма у маленьких детей.