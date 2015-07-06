Японские ученые разрабатывают искусственное человеческое лицо

Как сообщают местные СМИ, на данном этапе специалистам компании удалось наладить производство точных копий лица того или иного человека из силикона, передает ТАСС.

Сначала с помощью специального сканера создается объемный макет лица, точность которого позволяет передать даже поры на коже и кровяные сосуды. Потом на 3D-принтере печатается "заготовка", на основе которой создается "маска" из силикона. На изготовление такой модели уходит от двух недель до двух месяцев, стоит услуга около 300 тыс иен ($2,4 тыс).

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"Я думаю, что эта техника имеет большое будущее в области медицины. Я хочу помочь тем, кто нуждается в этом", - говорит президент компании. По его словам, в адрес корпорации поступают многочисленные запросы, как от исследователей и ученых, так и от простых людей, которые нуждаются в пластических операциях. Так что в ближайших планах - научиться переносить 3D-макет на более безопасные материалы. Заинтересованы разработками и программисты, занимающиеся созданием систем автоматического распознавания лица.

Несмотря на большие планы компании, пока что ее клиентами являются в основном рекламные агентства и организаторы развлекательных мероприятий. Есть у Real-f и "королевские" заказы - в ноябре прошлого года одна строительная компания из Саудовской Аравии попросила изготовить копии лиц королевской семьи.