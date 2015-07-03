Фруктоза вреднее глюкозы

Чрезмерное употребление фруктозы может вызвать проблемы со здоровьем, пишет Здоровье.

Часто люди, заботящиеся о своём здоровье, отказываются от глюкозы в пользу фруктозы, думая, что это диетический продукт. На самом деле фруктоза в некотором смысле вреднее глюкозы.

Функциональная магнитно-резонансная томография 12 взрослых здоровых мужчинпоказывает, что поедание фруктозы в меньшей степени активирует лимбическую систему мозга, отвечающую за проявление эмоций. К тому же, при употреблении фруктозы уровень инсулина растёт медленнее, чем при поедании глюкозы, а концентрация "гормонов насыщения" повышается не столь существенно. В результате ощущение сытости наступает гораздо медленнее. Всё вместе это приводит к тому, что человек при прочих равных ест больше — а значит, имеет повышенный риск набрать лишний вес.