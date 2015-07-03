В лечении рака кожи и легких будут применять иммуномодулятор

Применение препарата Ниволумаб уже сейчас называют прорывом в лечении онкологических заболеваний, пишет ВВС.

Клинические испытания продемонстрировали, что он останавливает распространение рака кожи и легких.

Иммунная система – это встроенный в защитник нашего организма, который избавляется от всего чужеродного.

Читайте такжеНовая форма "Протефлазида" доказала эффективность в лечении дисплазий шейки матки

Ей присущи механизмы блокировки и торможения, которые позволяют избежать поражения собственных здоровых тканей (в случае с аутоиммунными заболеваниями вроде рассеянного склероза дают сбой именно эти механизмы).

Раковые клетки поврежденной материи, которая часто сохраняет функции исходной ткани и может маскироваться под нормальную, вводят в заблуждение защитные системы организма.

Читайте такжеСтатины могут значительно снизить риск рака

Ниволумаб восстанавливает нормальную иммунную реакцию организма.

Исследования в области иммунотерапии онкологических заболеваний ведутся уже давно, но в заголовки новостей попали только сейчас, после доклада группы британских медиков на заседании Американского общества клинической онкологии.

В одном из клинических исследований, когда пациенты вместе с Ниволумабом принимали уже одобренный для употребления Ипилимумаб, у 58% пациентов меланома менее чем за год прекратила распространяться.

В другом клиническом испытании коэффициент выживания среди некоторых больных раком легких увеличился более чем в два раза.

В Великобритании объявили, что такая терапия отныне разрешена для лечения рака кожи и легких.

"За последние несколько лет в Великобритании увеличилось количество случаев возникновения меланомы", - говорит руководительница организации Melanoma UK Джилл Наттадд.

"Мы приветствуем сегодняшние новости (о разрешении использования Ниволумаба), ибо это увеличивает возможность выбора терапии для пациентов и может привести к увеличению продолжительности жизни", - утверждает она.

В США использование Ниволумаба для борьбы с раком было одобрено в декабре 2014 года.

Результаты клинических испытаний опубликованы в 2013 году.