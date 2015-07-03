В лечении рака кожи и легких будут применять иммуномодулятор
В Великобритании разрешили использовать новый медицинский препарат иммунотерапии рака.
Применение препарата Ниволумаб уже сейчас называют прорывом в лечении онкологических заболеваний, пишет ВВС.
Клинические испытания продемонстрировали, что он останавливает распространение рака кожи и легких.
Иммунная система – это встроенный в защитник нашего организма, который избавляется от всего чужеродного.
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Ей присущи механизмы блокировки и торможения, которые позволяют избежать поражения собственных здоровых тканей (в случае с аутоиммунными заболеваниями вроде рассеянного склероза дают сбой именно эти механизмы).
Раковые клетки поврежденной материи, которая часто сохраняет функции исходной ткани и может маскироваться под нормальную, вводят в заблуждение защитные системы организма.
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Ниволумаб восстанавливает нормальную иммунную реакцию организма.
Исследования в области иммунотерапии онкологических заболеваний ведутся уже давно, но в заголовки новостей попали только сейчас, после доклада группы британских медиков на заседании Американского общества клинической онкологии.
В одном из клинических исследований, когда пациенты вместе с Ниволумабом принимали уже одобренный для употребления Ипилимумаб, у 58% пациентов меланома менее чем за год прекратила распространяться.
В другом клиническом испытании коэффициент выживания среди некоторых больных раком легких увеличился более чем в два раза.
В Великобритании объявили, что такая терапия отныне разрешена для лечения рака кожи и легких.
"За последние несколько лет в Великобритании увеличилось количество случаев возникновения меланомы", - говорит руководительница организации Melanoma UK Джилл Наттадд.
"Мы приветствуем сегодняшние новости (о разрешении использования Ниволумаба), ибо это увеличивает возможность выбора терапии для пациентов и может привести к увеличению продолжительности жизни", - утверждает она.
В США использование Ниволумаба для борьбы с раком было одобрено в декабре 2014 года.
Результаты клинических испытаний опубликованы в 2013 году.