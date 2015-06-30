В Таиланде выздоровел единственный пациент, у которого был диагностирован вирус MERS

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным информагентств, по итогам последних анализов никаких признаков вируса в организме пациента не нашли. При этом пока он на всякий случай останется в карантине.

По словам врачей, никто из родственников мужчины, сопровождавших его во время поездки в Таиланд, вирусом не заразился. Сейчас исследуются анализы 36 человек, с которыми он предположительно контактировал.

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Ранее сообщалось, что 75-летний подданный Омана приехал в Бангкок лечиться от другого заболевания, однако во время обследования у него обнаружили коронавирус MERS. Мужчина стал первым в Таиланде подтвержденным носителем вируса.

Коронавирус MERS впервые обнаружили в Саудовской Аравии в 2011 году. Вакцины от него до сих пор нет. С тех пор в стране от вируса погибли более тысячи человек. В конце весны вспышка MERS произошла в Южной Корее, однако распространение вируса удалось остановить.