Неподвижность быстро "съедает" мышцы

Вести сидячий образ жизни нехорошо. Мы знаем об этом давно, но вряд ли кто-то в юности придаёт этому значение. Меж тем, молодёжь теряет мышечную массу из-за отсутствия тренировок в 2 раза быстрее, чем люди в возрасте 40-50 лет, пишет Здоровье.

Эксперимент, благодаря которому это стало известно, довольно-таки жесток. Одну из ног каждого добровольца закрепляли в одном положении с помощьющитковна две недели. За это время обездвиженные мышцы молодых в среднем потеряли по 485 г массы, а мышцы зрелых — по 250 г. При прочих равных ноги более тренированных убавили в весе больше.

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После двух недель эксперимента испытуемые восстанавливались, крутя педали на велотренажере по 3-4 дня в неделю в течение 6 недель. Несмотря на то, что за это время мышечная масса вернулась к предыдущим значениям, сила мышц за этот период не успела восстановиться. Как выяснилось, для этого обязательно нужны силовые тренировки.