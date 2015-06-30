Неподвижность быстро "съедает" мышцы

11:37, 30 июня 2015
Зарубежные новости
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Достаточно всего две недели не шевелить ногами, чтобы они стали слабее на треть. На восстановление мышечной массы и функций ног уходит более 6 недель

Фото: УНИАН

Вести сидячий образ жизни нехорошо. Мы знаем об этом давно, но вряд ли кто-то в юности придаёт этому значение. Меж тем, молодёжь теряет мышечную массу из-за отсутствия тренировок в 2 раза быстрее, чем люди в возрасте 40-50 лет, пишет Здоровье.

Эксперимент, благодаря которому это стало известно, довольно-таки жесток. Одну из ног каждого добровольца закрепляли в одном положении с помощьющитковна две недели. За это время обездвиженные мышцы молодых в среднем потеряли по 485 г массы, а мышцы зрелых — по 250 г. При прочих равных ноги более тренированных убавили в весе больше.

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После двух недель эксперимента испытуемые восстанавливались, крутя педали на велотренажере по 3-4 дня в неделю в течение 6 недель. Несмотря на то, что за это время мышечная масса вернулась к предыдущим значениям, сила мышц за этот период не успела восстановиться. Как выяснилось, для этого обязательно нужны силовые тренировки.

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