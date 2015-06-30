В Южной Корее растет количество больных MERS

Таким образом количество больных в стране достигло 182 человек, сообщает Голос Америки.

По данным Министерства здравоохранения Южной Кореи, от этого синдрома уже погиб 31 человек. Власти страны выделили на предупреждение болезни 14 миллиардов долларов.

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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения обвинила южнокорейскую власть в ненадлежащих мерах контроля. В частности, в ВОЗ обеспокоены недостаточной информированностью медицинских работников о заболевании и отсутствием профилактических мероприятий в больницах.

Между тем ООН сообщает, что вспышка MERS в Южной Корее пока не рассматривается как чрезвычайная ситуация международного уровня.

Вакцины от заболевания ближневосточным респираторным синдром (MERS) не существует. Первые случаи заболеваний были зафиксированы в 2011 году в Саудовской Аравии. В этом году в мае зафиксировали вспышку болезни в Южной Корее, которая является второй после Саудовской Аравии по количеству погибших от MERS.

Симптомы болезни очень похожи на пневмонию, в их числе – лихорадка, кашель, тяжелое дыхание. Заразиться этим вирусом возможно от зараженного одногорбого верблюда или от другого больного человека.

Случаи заболевания были также зафиксированы в Иордании, Кувейте, Омане, Катаре, ОАЭ, Йемене, Франции, Германии, Греции, Италии, Великобритании, Тунисе и Египте, в Китае, Малайзии, на Филиппинах, а также в США.