Препарат от гипертонии лечит алкоголизм

Во время эксперимента ученые из университета штата Техас в городе Остин использовали лабораторных крыс, у половины из которых была вызвана зависимость от этилового спирта, а у другой половины – зависимость от кокаина, пишет med2.ru.

Крысы ежедневно по нескольку раз в день помещались на некоторое время в клетку, где получали неограниченный доступ либо к раствору этилового спирта, либо к кокаину.

Читайте такжеПоявилась новая компьютерная игра, которая поможет вылечить алкоголизм

Пол, потолок и прутья клетки были выкрашены в белый цвет.

После формирования зависимости животным предлагали на выбор войти либо в клетку белого цвета, либо черного. Животные в полном соответствии с учением об условных рефлексах всегда выбирали клетку с белым полом и потолком.

Однако когда ученые стали вводить крысам, страдавшим зависимостями, исрадипин, они продолжали выбирать белую клетку лишь после первых нескольких доз этого гипотензивного препарата.

Через несколько дней они выбирали каждую из клеток произвольно в соответствии с теорией вероятности.

А животные из контрольной группы, также страдавшие алкогольной либо кокаиновой зависимостью, которым исрадипин не вводили, продолжали неизменно выбирать клетку с белым полом и потолком, где их, по идее, должна была ждать порция раствора спирта или кокаина.