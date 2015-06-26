Полезные свойства ферментированных продуктов

Специалисты выяснили, что регулярное употребление ферментированных продуктов: йогурт, соленые огурцы, квашеная капуста и даже некоторые виды темного шоколада может помочь справиться с застенчивостью, передает most-dnepr.info со ссылкой на News.am.

В университете Мэриленда 710 человек заполнили несколько анкет, которые позволили оценить тип их личности и рацион, в том числе - количество потребляемых ферментированных продуктов за последние 30 дней.

Установлено, что люди, которые в больших количествах едят данные продукты, реже страдают от социальной тревожности - фобии, которая выражается в постоянном страхе перед различными социальными ситуациями, будь то разговор с незнакомцами, общение по телефону, выступление перед группой или даже совершение покупок.

По словам специалистов, эффект связан с тем, что пробиотики повышают уровень нейромедиатора GABA, действие которого схоже с результатом приема успокоительных лекарств.