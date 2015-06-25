В Пакистане из-за жары умерли уже более тысячи человек

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на власти Пакистана.

Более 950 человек умерли в самом Карачи, еще более полусотни - в провинции Синд. Более 40 тыс. человек пострадали от теплового удара, более 8 тыс. лечились в медицинских учреждениях.

Температура стала опасной для жизни 19 июня, в начале месяца Рамадан. По сообщениям метеорологов, в выходные она достигла 45 градусов по Цельсию, и только сегодня, 25 июня, температура несколько снизилась - до 37 градусов.

Правительство создало для борьбы с перегревом людей 100 "центров холода" в Карачи.

24 июня "влиятельный религиозный деятель" издал указ о том, что больные и ослабленные люди могут не соблюдать пост во время Рамадана.