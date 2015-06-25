Городской шум опасен для жизни - исследование
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень шума вблизи места жительства человека не должен превышать 55 децибелов.
Более высокий уровень шума может стать причиной проблем со здоровьем. Специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сопоставили информацию об уровнях шума и данные о смертях и госпитализациях по всему Лондону, пишет meddaily.ru.
Исследование продолжалось 7 лет. Ученые выяснили, что у жителей районов, через которые проходила шумная лондонская автомагистраль М25, был повышен риск преждевременной смерти и инсульта. В опасности оказались 1,6 миллиона из 8,6 миллиона жителей Лондона
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В районах, где уровень шума в дневное время превышал 60 децибелов, уровень смертности был на 4% выше, чем в тихих районах. Жители шумных районов также на 5% чаще страдали от инсульта. У пожилых людей из-за шума риск инсульта возрастал на 9%. Ночной шум дорог, превышавший норму, также увеличивал вероятность инсульта на 5%, но только среди пожилых людей.
Специалисты учли такие факторы, как курение, социально-экономический статус и этническая принадлежность. Предыдущие исследования показали: шум повышает кровяное давление и уровень стресса. Вероятно, именно это приводит к проблемам с сердцем и сосудами.