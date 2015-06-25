Городской шум опасен для жизни - исследование

10:49, 25 июня 2015
Зарубежные новости
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень шума вблизи места жительства человека не должен превышать 55 децибелов. 

Машины, пробка, дорога / ТСН

Более высокий уровень шума может стать причиной проблем со здоровьем. Специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сопоставили информацию об уровнях шума и данные о смертях и госпитализациях по всему Лондону, пишет meddaily.ru

Исследование продолжалось 7 лет. Ученые выяснили, что у жителей районов, через которые проходила шумная лондонская автомагистраль М25, был повышен риск преждевременной смерти и инсульта. В опасности оказались 1,6 миллиона из 8,6 миллиона жителей Лондона 

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В районах, где уровень шума в дневное время превышал 60 децибелов, уровень смертности был на 4% выше, чем в тихих районах. Жители шумных районов также на 5% чаще страдали от инсульта. У пожилых людей из-за шума риск инсульта возрастал на 9%. Ночной шум дорог, превышавший норму, также увеличивал вероятность инсульта на 5%, но только среди пожилых людей. 

Специалисты учли такие факторы, как курение, социально-экономический статус и этническая принадлежность. Предыдущие исследования показали: шум повышает кровяное давление и уровень стресса. Вероятно, именно это приводит к проблемам с сердцем и сосудами. 

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