Городской шум опасен для жизни - исследование

Более высокий уровень шума может стать причиной проблем со здоровьем. Специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сопоставили информацию об уровнях шума и данные о смертях и госпитализациях по всему Лондону, пишет meddaily.ru.

Исследование продолжалось 7 лет. Ученые выяснили, что у жителей районов, через которые проходила шумная лондонская автомагистраль М25, был повышен риск преждевременной смерти и инсульта. В опасности оказались 1,6 миллиона из 8,6 миллиона жителей Лондона

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В районах, где уровень шума в дневное время превышал 60 децибелов, уровень смертности был на 4% выше, чем в тихих районах. Жители шумных районов также на 5% чаще страдали от инсульта. У пожилых людей из-за шума риск инсульта возрастал на 9%. Ночной шум дорог, превышавший норму, также увеличивал вероятность инсульта на 5%, но только среди пожилых людей.

Специалисты учли такие факторы, как курение, социально-экономический статус и этническая принадлежность. Предыдущие исследования показали: шум повышает кровяное давление и уровень стресса. Вероятно, именно это приводит к проблемам с сердцем и сосудами.