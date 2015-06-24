Японские исследователи разработали метод мгновенной диагностики рака на ранней стадии

Японская компания MYTECH, специализирующаяся в области производстве высокоточного медицинского оборудования, совместно с больницей Тоёсю при Университете Сёва разработала новейшую технологию, позволяющую диагностировать онкологическое заболевание на ранней стадии по капле крови в течение считанных минут, пишут Новости Израиля.

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Основу этого изобретения составляет пластина из металла особого состава, на которую помещается капля крови пациента со злокачественной опухолью. При обработке ультрафиолетовым и другими видами излучения кровь больного начинает светиться.

"Это является абсолютно новым достижением в мире. Способ прост в применении, и его можно начать использовать в любой больнице хоть завтра", 7 – заявил в интервью журналистам представитель компании. .

Эксперименты с участием двадцати человек, онкологических больных и пациентов с доброкачественными новообразованиями, продемонстрировали способность новой технологии безошибочно определять раковое заболевание. Ученые рассчитывают, что уже через год смогут провести первые клинические испытания.