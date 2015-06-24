FDA зарегистрировала новый антитромбоцитарный препарат

Новое лекарственное средство, одобренное под торговым наименованием Кенгриал (Kengreal) предназначено для применения взрослыми пациентами при проведении ангиопластики (стентирования), сообщается в пресс-релизе ведомства.

Как показали клинические исследования, прошедшие при участии 10 тыс. пациентов, новое лекарственное средство сокращает риск смерти, сердечного приступа и тромбоза стента в течение 48 часов после ангиопластики.

Также сравнительные исследования продемонстрировали, что новый препарат немного эффективнее клопидогрела (Bristol-Myers Squibb).