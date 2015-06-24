FDA зарегистрировала новый антитромбоцитарный препарат
10:59, 24 июня 2015Зарубежные новости
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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала антитромбоцитарный препарат кангрелор (cangrelor) компании Medicines Co.
Как показали клинические исследования, новое лекарство сокращает риск смерти после ангиопластики.
guardianlv.com
Новое лекарственное средство, одобренное под торговым наименованием Кенгриал (Kengreal) предназначено для применения взрослыми пациентами при проведении ангиопластики (стентирования), сообщается в пресс-релизе ведомства.
Как показали клинические исследования, прошедшие при участии 10 тыс. пациентов, новое лекарственное средство сокращает риск смерти, сердечного приступа и тромбоза стента в течение 48 часов после ангиопластики.
Также сравнительные исследования продемонстрировали, что новый препарат немного эффективнее клопидогрела (Bristol-Myers Squibb).
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