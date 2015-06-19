КНДР заявила о наличии лекарства от СПИДа, MERS и Эболы

Информация приводится на сайте ЦТАК. В англоязычном варианте сообщения речь идет о лекарственном препарате, предотвращающем «различные эпидемии», передает Lenta.ru.

«Такие пагубные вирусные инфекции как SARS (атипичная пневмония), Эбола и MERS имеют отношение к иммунной системе, и поэтому они с легкостью поддаются лечению «Кымданом-2», восстанавливающим иммунитет», — пишет северокорейское агентство. Медицинский препарат якобы представляет собой растительный раствор из корейского женьшеня и редкоземельных микроэлементов.

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В свою очередь Associated Press напоминает, что во время вспышек птичьего гриппа 2006 и 2013 годов Северная Корея также рекламировала это лекарство, созданное в 1996 году.

Сообщения об эффективности препарата появились на фоне вспышки коронавируса MERS в Южной Корее, где, по информации Reuters, этой болезнью заразились 166 человек, 24 из которых погибли.