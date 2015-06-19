FDA запретила использование транс-жиров в пищевой продукции

Ведомство постановило, что в течение трех лет все компании, занимающиеся выпуском продуктов питания должны внести необходимые изменения в технологию производства, пишет Ремедиум, ссылаясь на сайт FDA.

По мнению специалистов, ограничение использования гидрогенизированных масел позволит сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний у потребителей. Ранее в FDA подсчитали, что отказ от транс-жиров предотвратит около 20 тыс. сердечных приступов и 7 тыс. смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в год.

В 2013 году FDA уже предпринимала попытку исключить транс-жиры из перечня безопасных для человека продуктов питания. Однако согласование деталей документа об отказе применения гидрогенизированных масел и общественное обсуждение данного вопроса затянулось на два года.