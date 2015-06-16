Аспирин способен предотвратить развитие рака молочной железы

Результаты ранее проведенного исследования показали, что препарат довольно эффективен в блокировке распространения онкологии толстого кишечника, желудочно-кишечного тракта и предстательной железы, а также других заболеваний, пишет med2.ru.

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Американским специалистам удалось узнать, что аспирин помогает создать вокруг раковых стволовых клеток определенные условия, препятствующие их распространению. Как утверждают ученые, аспирин может использоваться, для снижения риска возникновения рецидива через 5-10 лет после постановки диагноза впервые – именно в этот период чаще возникают рецидивы заболевания. Опухоль имеет стволовые клетки, либо остаточные клетки, уже пережившие химиотерапию или другое лечение рака и пребывают «во сне» до тех пор, пока условия в человеческом организме не станут более благоприятными для вторичного размножения.

Ученые установили, что аспирин изменяет молекулярные подписи в раковых клетках молочной железы так, чтобы остановить их размножение. Сделать такой вывод ученым помог эксперимент, в рамках проведения которого ученые разместили клетки рака молочной железы в 96 отдельных пластинах, после чего инкубировали. Примерно половина клеток была подвержена воздействию разных доз аспирина. Результаты эксперимента показали, что воздействие данного препарата существенно повышало скорость гибели клеток. А те клетки, которые не были уничтожены, больше не могли расти.

Для участия во второй части исследования были вовлечены более 20 мышей, имеющих агрессивные опухоли. На протяжении 15 дней половина мышей ежедневно получала человеческий эквивалент 75 мг аспирина. В конце исследования опухоли взвешивали. Оказывается, что у мышей, получавших аспирин, опухоли, в среднем были на 47% меньше, чем у животных из контрольной группы.

При этом ученые предупреждают, что перед тем, как принимать аспирин, надо обязательно проконсультироваться с доктором и оценить все возможные риски, поскольку, как известно, аспирин существенно повышает риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения.