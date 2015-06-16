Нравственное развитие влияет на структуру головного мозга человека

Команда психологов из Соединенных Штатов Америки реализовала комплекс лабораторных исследований, основной задачей которых было определение взаимосвязи между моральным развитием человека и структурой его мозга, пишет cikavosti.com.

Итоги испытаний показали, что нравственное становление индивидуума не только влияет на строение центрального отдела нервной системы мужчин и женщин, но и способствует его изменению. В частности, специалистам удалось осуществить уникальный в своем роде эксперимент по выявлению зависимости структурного развития мозга от морального воспитания человека. Следует заметить, что в проведении проекта ученые задействовали нескольких респондентов.

Все добровольцы должны были ответить на ряд вопросов врачей. Главная цель исследования заключалась в формировании перед участниками определенных дилемм, вследствие которых испытуемые аргументированно объясняли причины совершения тех или иных поступков.

Второй этап эксперимента заключался в обследовании респондентов на аппарате МРТ. По завершению клинических опытов, медики зафиксировали, что люди, которые имеют высокую степень морального развития, имели большее количество серого вещества, что влияет на принятие решений.