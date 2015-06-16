Нравственное развитие влияет на структуру головного мозга человека

10:28, 16 июня 2015
Зарубежные новости
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Медики зафиксировали, что у людей с высокой степенью морального развития - больше серого вещества, что влияет на принятие решений

REUTERS

Команда психологов из Соединенных Штатов Америки реализовала комплекс лабораторных исследований, основной задачей которых было определение взаимосвязи между моральным развитием человека и структурой его мозга, пишет cikavosti.com.

Итоги испытаний показали, что нравственное становление индивидуума не только влияет на строение центрального отдела нервной системы мужчин и женщин, но и способствует его изменению. В частности, специалистам удалось осуществить уникальный в своем роде эксперимент по выявлению зависимости структурного развития мозга от морального воспитания человека. Следует заметить, что в проведении проекта ученые задействовали нескольких респондентов.

Все добровольцы должны были ответить на ряд вопросов врачей. Главная цель исследования заключалась в формировании перед участниками определенных дилемм, вследствие которых испытуемые аргументированно объясняли причины совершения тех или иных поступков.

Второй этап эксперимента заключался в обследовании респондентов на аппарате МРТ. По завершению клинических опытов, медики зафиксировали, что люди, которые имеют высокую степень морального развития, имели большее количество серого вещества, что влияет на принятие решений.

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