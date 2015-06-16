В Южной Корее еще трое человек умерли от коронавируса MERS

08:52, 16 июня 2015
Зарубежные новости
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Власти Южной Кореи подтвердили смерть еще трех человек, которые заразились коронавирусом MERS.

REUTERS

Как сообщает BBC Украина со ссылкой на агентство «Ренхап», общее количество жертв вируса в стране выросло до 19. Кроме того, подтвердились еще четыре случая заражения людей. В целом количество пациентов, которые страдают от MERS, теперь составляет 154 человека.

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Количество жертв вируса стабильно растет. Сейчас Южная Корея занимает второе место по масштабу эпидемии, а наибольшее количество случаев заражения MERS зарегистрировано в Саудовской Аравии.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали это заболевание очень сложным, смертность от него составляет около 36%.

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