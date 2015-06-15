Распространению коронавируса MERS в Южной Кореи способствовали врачи - ВОЗ

Кроме того, много палат в сеульских больницах были переполнены, что ускорило распространение инфекции, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Как подчеркивают в ВОЗ, эта вспышка имеет сложный характер, вследствие чего следует готовиться к новым случаям заражения.

По данным Минздрава Южной Кореи, общее количество заболевших возросло до 138 человек. 17 человек уже скончались от этой болезни.

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Впервые заболевание у людей было зафиксировано в Саудовской Аравии в 2012 году. Как полагают ученые, вирус может передаваться человеку от молодых верблюдов-дромадеров.

Первым человеком из Южной Кореи, заразившимся MERS, стал бизнесмен, летавший в Эр-Рияд по делам.