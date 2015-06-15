Диета после 50 лет: вред или польза

По версии израильских врачей, именно диеты являются основной причиной остеопороза у женщин старше 50 лет, сообщают Новости Израиля.

В исследовании американских ученых принимали участие около 400 женщин и мужчин, страдающих избытком веса. Врачи в течение двух лет следили за влиянием разных диет на здоровье своих пациентов и сделали вывод, что у женщин в результате диеты снижается мышечная масса. Это приводит к снижению плотности костной ткани, что, в свою очередь, вызывает остеопороз, которым в западных странах страдают около половины женщин старше 50 лет.

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Специалисты подчеркивают, что диеты не опасны сами по себе, однако должны сопровождаться физическими нагрузками.

Ученые не нашли объяснения тому, что у мужчин, в отличие от женщин, не наблюдается снижение плотности костной ткани. При этом специалисты подчеркивают, что диета у мужчин старше 50 может привести к проблемам с потенцией.