Эксперты прогнозируют рост количества заразившихся коронавирусом MERS

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, при этом ВОЗ утверждает, что "не видит свидетельств" широкого распространения вируса и считает преждевременным говорить об эпидемии.

В общем уже около 140 человек в Южной Корее заразились вирусом MERS и 14 умерли с момента, когда был зафиксирован первый случай заражения.

Специалисты рекомендуют властям страны оставаться начеку.

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MERS вызывается новым типом коронавируса, который сочетает элементы обыкновенной простуды и Sars (тяжелого острого респираторного синдрома). Первые случаи заражения были зарегистрированы на Ближнем Востоке в 2012 году, в июне того же года в Саудовской Аравии был зафиксирован первый летальный исход. Способ распространения вируса до конца не изучен. Не исключено, что он передается воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет или чихает. Симптомы заболевания включают высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание, однако MERS может также вызывать воспаление легких и отказ почек. В настоящий момент вакцины от вируса или курса лечения MERS не существует, и около 36% процентов заразившихся умерли.

"Поскольку вспышка была большой и комплексной, следует ожидать новых случаев заражения, - заявил помощник генерального директора ВОЗ Кейдзи Фукуда, выступивший в Сеуле, чтобы огласить результаты продолжавшегося неделю расследования. – Но в настоящее время у нас нет свидетельств того, что распространение инфекции продолжается"

Все случаи заражения в Южной Корее были так или иначе связаны с лечебными учреждениями, однако ВОЗ требует от южнокорейских властей жестких мер контроля, выявления всех цепочек распространения инфекции и запрета на передвижение потенциальных носителей инфекции.

К пятнице в стране было закрыто около 2 тыс. 900 школ, а в карантин отправлено 3 тыс. 680 человек, которые могли иметь контакты с заболевшими. Ранее Центральный банк Южной Кореи снизил до рекордно низкой отметки учетную ставку в попытке остановить вызванную сообщениями о вирусе стагнацию в четвертой по величине экономике Азии.