Горсть орехов в день снижает риск ранней смерти

Исследование проводили голландские ученые из Маастрихтского университета в течение 10 лет, в нем приняли участие 120 тысяч человек в возрасте от 55 до 69 лет, пишет BBCUkrainian.com.

Предыдущие исследования доказали связь между употреблением орехов и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но впервые исследователи установили связь между употреблением определенных видов орехов и определенными заболеваниями.

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Исследователи из Маастрихта доказали снижение риска ранней смерти на 23% среди людей, употребляющих меньшей мере 10 г лесных орехов или арахиса в день.

Речь идет только про орехи - арахисовое масло удалили из перечня полезных продуктов из-за содержания соли и гидрогенизированных жиров.

Содержащих орехи:

Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты

Разнообразные витамины

Клетчатка

Антиоксиданты

Другие биологически активные соединения

Результаты десятилетних исследований показывают, что преждевременный риск смерти от рака, диабета, респираторных заболеваний и дегенеративных заболеваний нервной системы ниже среди тех, кто употреблял орехи.

Риск смерти снижен

На 45% - от дегенеративных заболеваний нервной системы

На 39% - от респираторных заболеваний

На 30% - от диабета

Результаты исследований были опубликованы в "Международном журнале эпидемиологии".

Руководитель исследований, профессор ван дер Брандт, сказал: "Интересно, что лишь 15 грамм орехов или арахиса в день значительно снижают риск смерти".