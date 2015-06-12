Горсть орехов в день снижает риск ранней смерти
Ученые из университета в Маастрихте пришли к выводу, что тот, кто съедает горсть лесных орехов или арахиса в день, менее склонен к риску ранней смерти.
Исследование проводили голландские ученые из Маастрихтского университета в течение 10 лет, в нем приняли участие 120 тысяч человек в возрасте от 55 до 69 лет, пишет BBCUkrainian.com.
Предыдущие исследования доказали связь между употреблением орехов и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но впервые исследователи установили связь между употреблением определенных видов орехов и определенными заболеваниями.
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Исследователи из Маастрихта доказали снижение риска ранней смерти на 23% среди людей, употребляющих меньшей мере 10 г лесных орехов или арахиса в день.
Речь идет только про орехи - арахисовое масло удалили из перечня полезных продуктов из-за содержания соли и гидрогенизированных жиров.
Содержащих орехи:
Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты
Разнообразные витамины
Клетчатка
Антиоксиданты
Другие биологически активные соединения
Результаты десятилетних исследований показывают, что преждевременный риск смерти от рака, диабета, респираторных заболеваний и дегенеративных заболеваний нервной системы ниже среди тех, кто употреблял орехи.
Риск смерти снижен
На 45% - от дегенеративных заболеваний нервной системы
На 39% - от респираторных заболеваний
На 30% - от диабета
Результаты исследований были опубликованы в "Международном журнале эпидемиологии".
Руководитель исследований, профессор ван дер Брандт, сказал: "Интересно, что лишь 15 грамм орехов или арахиса в день значительно снижают риск смерти".