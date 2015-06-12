В Харькове после массовой драки в студгородке за медицинской помощью обратились 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан, трем из них, в том числе одной женщине, медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По ее данным, у всех пострадавших повреждения средней тяжести. Пять человек находятся в отделении политравмы, один - в нейрохирургическом отделении больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Одному из госпитализированных может понадобиться операция.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в студенческом городке на улице Отакара Яроша произошла массовая драка. Несколько десятков неизвестных молодых людей били всех, кто попадался им на пути, а также крушили автомобили.