В США изучают эффективность сурамина в лечении аутизма
17:30, 11 июня 2015Зарубежные новости
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Исследователи из Калифорнийского университета объявили о старте клинических исследований сурамина в терапии аутизма.
К участию в испытаниях будут привлечены 20 пациентов в возрасте 4-17 лет, страдающие расстройствами аутистического спектра
Фото: igrymalysham.ru
В рамках I фазы КИ будет оценена эффективность и безопасность лекарственного средства, пишет remedium.ru.
К участию в испытаниях будут привлечены 20 пациентов в возрасте 4-17 лет, страдающие расстройствами аутистического спектра. Дизайн КИ предполагает внутривенное введение одной дозы сурамина 10 пациентам, оставшаяся половина участников получит плацебо. Для оценки эффективности терапии будет проведен ряд медицинских и поведенческих тестов.
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Сурамин является сложным производным мочевины и служит препаратом выбора при гемолимфатической стадии сонной болезни. Лекарственное средство стало применяться в медицине в начале 20 века.
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