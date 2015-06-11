В США изучают эффективность сурамина в лечении аутизма

В рамках I фазы КИ будет оценена эффективность и безопасность лекарственного средства, пишет remedium.ru.

К участию в испытаниях будут привлечены 20 пациентов в возрасте 4-17 лет, страдающие расстройствами аутистического спектра. Дизайн КИ предполагает внутривенное введение одной дозы сурамина 10 пациентам, оставшаяся половина участников получит плацебо. Для оценки эффективности терапии будет проведен ряд медицинских и поведенческих тестов.

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Сурамин является сложным производным мочевины и служит препаратом выбора при гемолимфатической стадии сонной болезни. Лекарственное средство стало применяться в медицине в начале 20 века.