Микробиолог опубликовала снимок бактерий на руках ребёнка после прогулки

Американский микробиолог Таша Штурм (Tasha Sturm) решила показать, сколько бактерий скапливается на руках детей после прогулки. Для этого она попросила своего 8-летнего сына прикоснуться ладонью к стерильной питательной среде на чашке Петри, а затем инкубировала образец на 37ºC в течение нескольких дней, сообщает Медпортал.

Фотография чашки Петри с бактериальным «отпечатком», опубликованная на Microbe World, вызвала настоящий ажиотаж в интернете. «Эксперимент показал, что бактерии буквально повсюду», — рассказала Штурм, отметив, что ее сыну было очень интересно узнать результаты небольшого исследования.

По словам микробиолога, крупное белое пятно в правой нижней части представляет собой колонию Bacillus. Другие светлые образования могут быть стафилококковыми колониями, а желтые и оранжевые пятна — дрожжами. «Мы ежедневно сталкиваемся с множеством бактерий, это нормально. Кожный покров выполняет барьерную функцию, защищая организм от вредного воздействия микроорганизмов», — объяснила Штурм. Она добавила, что оба ее ребенка знают, что после прогулки или игры с домашним питомцем обязательно нужно помыть руки. По ее словам, это вопрос элементарной гигиены.