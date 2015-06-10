В Южной Корее от коронавируса MERS скончались уже 9 человек

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, таким образом, число жертв ближневосточного респираторного синдрома возросло до девяти.

Кроме того, за последние сутки в Южной Корее выявлены еще 13 инфицированных вирусом, то есть официально число заболевших достигло 108 человек.

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В стране закрыты 1,9 тыс. учебных заведений и детских садов, отменены массовые мероприятия. Все люди, контактировавшие с носителями вируса, находятся на карантине, поскольку передача вируса происходит при контакте с зараженными. На первых этапах заболевания клиническая картина похожа на обычное острое респираторное вирусное заболевание, сопровождающеся кашлем и лихорадкой.