В Южной Корее от коронавируса MERS скончались уже 9 человек
В Южной Корее от коронавируса MERS скончались еще два человека.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, таким образом, число жертв ближневосточного респираторного синдрома возросло до девяти.
Кроме того, за последние сутки в Южной Корее выявлены еще 13 инфицированных вирусом, то есть официально число заболевших достигло 108 человек.
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В стране закрыты 1,9 тыс. учебных заведений и детских садов, отменены массовые мероприятия. Все люди, контактировавшие с носителями вируса, находятся на карантине, поскольку передача вируса происходит при контакте с зараженными. На первых этапах заболевания клиническая картина похожа на обычное острое респираторное вирусное заболевание, сопровождающеся кашлем и лихорадкой.