Обоняние - показатель долголетия

Внедавнем исследовании1169 пожилых американцев выяснилось, что неспособность чувствовать некоторые запахи связана с более низкой продолжительностью жизни, пишет Здоровье.

Участники проходили тест на обоняние University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT) – поочерёдно тёрли 40 полосок с нанесёнными на них ароматизаторами. 45% тех, кто почувствовал наименьшее количество запахов, умерли в течение четырёх лет после тестирования. Среди такого же числа участников, справившихся с тестом лучше остальных, смертность была значительно ниже – 18%.

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К сожалению, в работе не говорится, какие именно запахи не чувствовали рано умершие участники. Возможно, это не так важно, а важнее острота обоняния в целом. Ведь одним из первых признаков болезни Паркинсона является нарушение способности воспринимать некоторые запахи.