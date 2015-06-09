Ученые создали искусственную ногу, которая позволяет пациенту почувствовать почву

Вольфганг Ранггер, который потерял правую ногу 2007 года, рассказывает: "Чувство такое, будто у меня снова есть нога. Это словно второе дыхание жизни".

По словам профессора Гюберта Эггера из Университета Линца, датчики, установленные на подошве искусственной стопы, стимулируют нервы у основания культи.

Он отмечает, что это первый случай, когда пациент получил протез, оснащенный сенсорами.

"Датчики сообщают мозгу, что есть стопа, и человеку во время ходьбы кажется, что она ступает землей", - говорит профессор Эггер.

Результаты своей работы австрийская команда исследователей представила на пресс-конференции в Вене.

Вольфганг Ранггер, бывший учитель, потерявший ногу из-за тромба, вызванный инсультом.

Он испытывает новый протез уже шесть месяцев - и в лаборатории, и дома.

"Я больше не подскальзываюсь и теперь могу различить, хожу я по гравию, бетону, траве или песку. Я даже могу чувствовать мелкие камешки".

54-летний мужчина также бегает, ездит на велосипеде и ходит в горы.

Еще одно существенное преимущество такой искусственной конечности - уменьшение "фантомной боли", который чувствовал Ранггер много лет после ампутации.

По словам профессора Эггера, мозг теперь получает реальные данные, а не ищет информацию по пропавшей конечности.

В прошлом году ученые создали бионическую руку, которая позволяет людям с ампутированными конечностями получать реалистичные ощущения от прикосновений пальцами.