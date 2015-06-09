Учёные нашли "гены молодости"

Сотрудники Гарвардского университета нашли «гены молодости», наличие которых в геноме позволяет человеку выглядеть значительно младше своего возраста, пишет Медпортал.

Ученые проанализировали данные более миллиона человек, которые предоставила компания по персональному генетическому тестированию 23andMe. Авторы исследования определили гены, экспрессия которых отвечает за защиту кожи от вредного воздействия окружающей среды, а также способствует репарации ДНК — процессу, направленному на исправление повреждений в геноме.

По данным ученых, этими генами обнадает один из десяти людей, принадлежащих к европеоидной или монголоидной расе, а у людей с темной кожей «гены молодости» встречаются в два раза чаще. Авторы исследования отмечают, что ими обладает пятая часть представителей негроидной расы.

«Многие замечали, что люди с темной кожей в пожилом возрасте выглядят достаточно молодо. Одним из объяснений этому была повышенная концентрация защитного пигмента в коже, однако мы нашли еще один фактор молодости. Получается, что в этом случае кожа обладает другими характеристиками, которые замедляют процессы старения», — рассказала соавтор исследования Алекса Кимбалл (Alexa Kimball). Полученные данные будут представлены на Всемирном конгрессе по дерматологии в Ванкувере.