Американские врачи впервые в мире провели пересадку части черепа

«Удивительно, насколько хорошо хирурги все сделали. Теперь у меня даже больше волос, чем в 21 год», — пошутил Бойсен. В возрасте пяти лет Бойсену поставили диагноз «сахарный диабет», пишет Медпортал. В 1992 году из-за болезни врачам пришлось пересадить ему донорскую почку и поджелудочную железу. Для того, чтобы избежать отторжения органов, Бойсен принимал иммуносупрессоры. В результаты длительного использования этих лекарств у него развился редкий тип рака — лейомиосаркома. Врачи назначили ему интенсивную лучевую терапию, которая стала причиной образования сквозной раны в черепе.

Читайте такжеУченые вырастили первую лабораторную конечность

Пациенту требовалась повторная пересадка почки и поджелудочной железы, однако врачи не могли оперировать его из-за раны. Тогда хирурги приняли решение пересадить пациенту часть черепа. Подготовка к трансплантации, включающая в себя поиск донора, заняла 18 месяцев. Операция, в которой принимали участие 40 медиков, длилась 15 часов. За это время хирурги пересадили пациенту часть черепа и скальп, а после этого — почку и поджелудочную железу.

«Мы так долго шли к этому, и я безмерно благодарен всем врачам, которые принимали участие в операции. Удивительно, насколько хорошо я себя чувствую. Мне предоставили еще один шанс вернуться к жизни, быть вместе с дорогими мне людьми и заниматься любимым делом», — рассказал Бойсен.