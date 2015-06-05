FDA одобрила использование "виагры для женщин"

Группа экспертов Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрила использование лекарства флибансерин, стимулирующего сексуальное желание у женщин, пишет med2.ru.

За одобрение использования лекарства высказались 18 экспертов, против - шесть членов комиссии. Чтобы флибансерин поступил в продажу, его еще должно разрешить FDA, но управление обычно следует рекомендациям экспертов. FDA должна принять решение до 18 августа.

Эксперты предупредили, что врачи должны обязательно рассказывать о возможных побочных эффектах флибансерина. В частности, у принимающих лекарство женщин наблюдались обмороки, сонливость, головокружения, низкое кровяное давление.

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Члены комиссии, не поддержавшие использование флибансерина, указывают на отсутствие данных о долговременных наблюдениях, подтверждающих безопасность лекарства. Также они отмечают, что лекарство может иметь негативные последствия при смешивании с алкоголем

Флибансерин — негормональное лекарство для повышения женского либидо. Препарат от компании Sprout Pharmaceuticals предназначен для женщин в пременопаузе, которые испытывают тревожность из-за снижения сексуального влечения. Флибансерин является селективным ингибитором обратного захвата серотонина, работая по принципу некоторых антидепрессантов, например, прозака.

Согласно обзору FDA, лекарство способствует повышению либидо. Женщины, принимавшие флибансерин, сообщили об увеличении числа «удовлетворительных половых актов» в среднем с 2,8 до 3,7 в месяц.

При этом Управление дважды отклоняло заявки производителей «женской виагры», ссылаясь на то, что побочные эффекты (тошнота, головокружение, сонливость) превышают пользу от приема лекарства. Некоторые организации обвинили FDA в предвзятости, напомнив, что Управление одобрило к применению десятки препаратов для лечения сексуальной дисфункции, однако среди них не было ни одного лекарства для женщин.