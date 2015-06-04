Какой возраст самый лучший

Вы когда-то испытывали беспокойство о том, что золотое время вашей жизни уже прошло и даже не сделало милость сообщить вам об этом?

Говорят, жизнь начинается в 40, а 60 - это новые 50. так ли это? И какой возраст является лучшим в жизни?

Корреспонденты BBC перечитали горы медицинской литературы и узнали, какие изменения претерпевает наш организм в течение жизни, от памяти до сексуального желания.

Физическая форма

Для физической активности, которая требует коротких и резких всплесков энергии - бег на 100 м, толкание ядра или метание копья - стартовый выстрел звучит в 20, а после 25 начинается быстрый спад. Футболисты достигают пика своей карьеры еще раньше.

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Однако в изнурительных видах спорта, требующих значительной выносливости, например, марафонах на 100 км и 1000 км, атлеты старшего возраста показывают лучшие результаты. В таком спорте спад физической силы происходит очень медленно даже после 30 и 40 лет. В свой шестьдесят первый день рождения Санни Макки участвовала в троеборье "Железный человек", которое состоит из трех последовательных этапов: 180-километрового заезда на велосипеде, марафона и заплыва на 4 км. Некоторые участники настолько увлекаются этими изнурительными соревнованиями, которые продолжают участвовать в них даже после 70 лет.

Интеллектуальные способности

Данные о старении головного мозга менее оптимистичны.

После 20 способность запоминать новые факты постепенно уменьшается. На самом деле, золотой век памяти приходится на школьные годы. Так называемая "оперативная" память - способность удерживать краткосрочную информацию, например, сколько бокалов пива вы опрокинули вчера в пабе, - держится на постоянном уровне чуть дольше и постепенно снижается в 40 лет.

Еще печальнее признавать, что творческая активность достигает зенита в молодые годы. Большинство Нобелевских лауреатов сделали свои революционные открытия до 40. Белое вещество в нашем мозгу, ответственное за образование информационных путей, также начинает сокращаться, что в целом замедляет умственную деятельность.

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Но есть и хорошая новость.

Хотя на запоминание фактов в старшем возрасте тратится больше времени, другие интеллектуальные способности продолжают развиваться. Навыки чтения и арифметики улучшаются до среднего возраста. Социальные навыки - наша способность адаптироваться к сложным межчеловеческим отношениям - совершенствуются до позднего возраста.

Другими словами, наши интеллектуальные способности развиваются волнообразно. На смену спаду в одной сфере приходит подъем в другой. "Нет такого возраста, в котором мы были бы лучшими по всем показателям", - говорит Джош Гартшорн из Гарвардского университета, который провел масштабное исследование этого вопроса.

Сексуальная жизнь

Массовая культура поддерживает стереотип, что страсти в постели бушуют только у 20-30-летних. На самом деле, ни сексуальное желание, ни сексуальная активность не уменьшаются существенно до середины 50 лет. И даже потом спад не будет быстрым.

Согласно исследованию, посвященному продолжительности сексуальной жизни, 55-летние мужчины могут спокойно рассчитывать еще на 15 или более лет относительно регулярного секса, а женщины этого же возраста - на десятилетие. Половая жизнь в этом возрасте может быть не такой частой и энергичной, как раньше, но ученые утверждают, что 30% здоровых людей в 65-74 лет могут наслаждаться сексом не менее одного раза в неделю.

Более того, хотя в старшем возрасте сексуальное желание снижается, уровень удовлетворения от жизни в целом выше, чем в более молодом возрасте. Хотя с возрастом мы чаще жалуемся на физические недомогания, с эмоциями мы учимся справляться значительно лучше.

Существует ли эликсир молодости?

Какой вывод позволяют сделать эти данные? Мы можем предположить, что пик сексуальной жизни происходит в 20 лет, физической активности - в 30, интеллектуальной - в 40 и 50, и самые счастливые годы жизни - это седьмой десяток. Но надо понимать, что это усредненная статистика, и траектории вашей жизни могут существенно отличаться. Важнейший вывод таков - разный возраст имеет свои взлеты и падения, следовательно, золотого возраста в целом нет.

Еще больше подбадривает тот факт, что самые неприятные последствия старения - не такие уж неизбежные, как мы привыкли их представлять. Физические упражнения, в частности, не только помогают дольше сохранять физическую форму и предотвращать большинство возрастных болезней, таких как диабет и рак, но и укрепляют память и улучшают умственную деятельность. У людей с хорошим здоровьем сексуальная жизнь примерно на 5 лет дольше. Кажется, мы почти открыли эликсир молодости.

Физиологи также уверены, что большое значение имеет настроение. Некоторые люди говорят, что они чувствуют себя моложе своих лет. Такой подход заставляет их быть более активными, и в результате они имеют большую продолжительность жизни. Иными словами, некоторые ограничения мы накладываем на себя сами, и они не всегда связаны со старением.

Мы не можем остановить процесс старения. Но мы можем осознать его сильные и слабые стороны и хорошо ориентироваться на местности, что сделает наше путешествие в пожилой возраст более приятным. Очередной пик еще впереди.