Ученые раскрыли главную генетическую причину развития шизофрении

Сравнение ДНК десятков тысяч шизофреников показало, что данное психиатрическое расстройство возникает из-за нарушений в работе тормозящих нейронов в мозге, их неправильного взаимодействия с возбуждающими нервными клетками и связанных с этими вещами мутациями в генах, заявляют генетики в статье, опубликованной в журнале Neuron.

"В далеком будущем эта публикация может послужить основой для специальных медицинских программ, которые будут предсказывать то, насколько тот или иной человек повержен риску стать шизофреником, а также подберут лекарства для борьбы с этим недугом", — прокомментировал исследование Хью Перри (Hugh Perry) из университета Саутгемптона (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба ВУЗа, пишет РИА Новости.

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Как рассказывают авторы статьи, Эндрю Поклингтон (Andrew Pocklington) из университета Кардиффа (Великобритания) и его коллеги, нейрофизиологи и генетики давно подозревали, что причина развития шизофрении может крыться в дисбалансе между "тормозящими" и возбуждающими нейронами в коре мозга, однако доказать это никак не получалось.

Поклингтон и его коллеги смогли сделать подобное заявление, проанализировав и сравнив устройство генов, которые тем или иным образом связаны с развитием шизофрении, у десяти тысяч шизофреников и 15 тысяч здоровых людей.

Ученых в первую очередь интересовали так называемые CNV (англ. вариации в числе копий генов) – то, сколько лишних или недостающих копий одного и того же гена содержалась в нервных клетках добровольцев. Нарушения в числе определенных генов могут сильно менять работу нейронов и делать их более восприимчивыми для тормозящих или возбуждающих сигналов, что может приводить к серьезным нарушениям в их работе.

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Как показал этот анализ, большая часть CNV находилась в тех генах шизофреников, которые отвечали за работу так называемых ГАМК-нейронов – важной категории нервных клеток, дирижирующие активностью других нейронов и управляющие реакциями торможения.

Некоторые такие "вставки" и удаления затрагивали не один, а сразу несколько десятков генов, что объясняет то, почему предыдущие эксперименты указывали на связь шизофрении с примерно сотней различных участков ДНК. В ближайшее будущее Поклингтон и его коллеги планируют использовать собранные данные для каталогизации всех мутаций, связанных с развитием шизофренией, и изучением последствий их появления.

Для подобных экспериментов, как подчеркивают ученые, нужен новый модельный организм – мышь-"шизофреник" или другое существо, чьим геномом можно было легко манипулировать и за чьим поведением было бы легко наблюдать. В противном случае раскрытие секретов шизофрении затянется еще на несколько десятилетий, заключают ученые.

Сегодня шизофренией страдает около 24 миллионов людей на планете. По статистике ВОЗ, каждый седьмой человек из тысячи является шизофреником, причем большая часть из них приходится на долю молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет.