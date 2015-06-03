В США планируют назначать противоопухолевую терапию при генетической мутации
Национальный институт рака США планирует провести масштабные исследования возможности назначения противоопухолевой терапии на основе информации об онкогенной генетической мутации, а не на данных о больном органе.
Для участия в КИ будет набрано около 3 тыс. пациентов, пишет Ремедиум.
В рамках исследования NCI-MATCH, ученые намерены секвенировать образцы опухолей 3 тыс. пациентов, не ответивших ранее как минимум на одну противораковую терапию. Из общего числа участников будет отобрана тысяча человек с мутациями, наиболее точно соответствующими специфике 20 ген-направленных лекарственных препаратов, чья эффективность будет оцениваться в КИ. Оставшиеся участники будут поделены на группы по типу мутации (а не по виду рака) и пройдут специфическое противоопухолевое лечение. Известно, что среди препаратов есть как одобренные лекарственные средства, так и экспериментальные разработки.
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Результаты исследования, возможно, помогут пациентам с редкими видами опухолей, от которых в настоящее время нет специфической терапии. Ученые подчеркивают, что разные типы рака могут развиваться из-за одной и той же генетической мутации.