Комбинация двух противоопухолевых препаратов более эффективна при терапии меланомы

Согласно данным, опубликованным в New England Journal of Medicine, выживаемость без прогрессирования заболевания на фоне комбинации этих ЛС была в 2-4 раза выше, чем при лечении меланомы каждым препаратом по отдельности, пишет Ремедиум.

В клинических исследованиях приняли участие 945 человек с ранее нелеченной меланомой III и IV стадий. В зависимости от группы пациенты прошли терапию ипилимумабом, ниволумабом или одновременно двумя препаратами. Наблюдение за участниками КИ продолжалось 9 месяцев.

Читайте такжеМеланома лидирует по количеству смертей среди онкологических заболеваний

Согласно результатам испытаний, выживаемость без прогрессирования заболевания на фоне ипилимумаба составила 2,9 месяцев, при назначении ниволумаба – 6,9, а при терапии двумя препаратами – 11,5 месяца.

Авторы исследования подчеркивают, что применение комбинации ЛС на 60% снижает риск развития меланомы по сравнению с монотерапией ниволумабом и ипилимумабом. В тоже время терапия ниволумабом на 43% сокращает вероятность прогрессирования рака по сравнению с ипилимумабом.

Вместе с тем, обращают внимание ученые, комбинация лекарственных средств гораздо хуже переносилась пациентами, чем каждый препарат в отдельности. Также стоит отметить, что стоимость лечения ниволумабом и ипилимумабом составит около 300 тыс. долларов.

Ниволумаб был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в декабре 2014 года под торговым наименованием Опдиво (Opdivo). Лекарственное средство разрешено для лечения неоперабельной метастазирующей меланомы. Аналитическая компания Thomson Reuters включила ниволумаб в перечень перспективных лекарственных средств, потенциальные продажи которых к 2019 году превысят миллиард долларов. Так, по прогнозам экспертов, объем продаж ниволумаба к 2019 году превысит 5,6 млрд долларов.

Ипилимумаб появился на рынке США и ЕС в 2011 году под торговым названием Ервой (Yervoy). Лекарственный препарат является стандартной терапией меланомы. Также в последнее время проводятся испытания его эффективности в лечении рака простаты и легкого. В 2013 году продажи ипилимумаба составили 889 млн долларов, а к 2023 году они могут вырасти до 1,96 млрд долларов, считают эксперты.