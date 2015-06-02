В Индии жертвами аномальной жары стали уже более 2,2 тыс. человек
10:54, 02 июня 2015Зарубежные новости
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В южных штатах Индии растет число жертв аномальной жары.
REUTERS
По данным властей, жертвами высоких температур в штатах Андхра-Прадеш и Телангана стали уже более 2,2 тыс. человек, сообщает русская служба Би-Би-Си.
В некоторых районах температура поднимается до 47 градусов по Цельсию.
По данным метеорологов, на этой неделе начинается сезон дождей и температура снизится.
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