В Индии жертвами аномальной жары стали уже более 2,2 тыс. человек

10:54, 02 июня 2015
Зарубежные новости
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В южных штатах Индии растет число жертв аномальной жары.

REUTERS

По данным властей, жертвами высоких температур в штатах Андхра-Прадеш и Телангана стали уже более 2,2 тыс. человек, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В некоторых районах температура поднимается до 47 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, на этой неделе начинается сезон дождей и температура снизится.

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