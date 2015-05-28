При приеме контрацептивов возникает риск венозной тромбоэмболии



Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале The BMJ, пишет Ремедиум.

Ученые и Ноттингемского университета изучили информацию о назначении КОК, представленную в двух крупнейших британских базах данных лекарственных назначений. В дальнейшем исследователи проанализировали взаимосвязь между приемом разных поколений КОК и вероятностью развития ВТЭ среди пациенток в возрасте 15-49 лет.

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Согласно полученным результатам, прием любых КОК связан с повышенным риском венозной тромбоэмболии. Ученые выяснили, что женщины, использующие КОК второго поколения (левоноргестрел, норэтистерон и норгестимат), в 2,5 раза чаще страдают ВТЭ по сравнению с пациентками, не принимающими пероральные контрацептивы. При этом КОК последнего поколения (дроспиренон, дезогестрел, гестоден и ципротерон) повышают вероятность развития ВТЭ в 4 раза. Таким образом, заключили ученые, риск ВТЭ на фоне современных контрацептивов в 1,5-1,8 раза выше, чем при приеме препаратов предыдущего поколения.

Авторы исследования подчеркивают, что несмотря на полученные ими результаты, безопасность комбинированных оральных контрацептивов не ставится под сомнение. Они также отмечают, что при беременности риск развития ВТЭ повышается в 10.