Вирус герпеса - новое оружие против рака кожи

Модифицированный вирус герпеса не вредит здоровым клетками, но когда его ввести в опухоль, он размножается и высвобождает вещество, которое помогает бороться с раком.

Результаты испытаний нового метода, обнародованы в издании Journal of Clinical Oncology ("Журнал клинической онкологии"), пишет BBCUkrainian.com.

Исследование показало, что продолжительность жизни некоторых больных с меланомой продлевается на несколько лет.

Этот метод лечения еще не лицензирован.

Подобные курсы "иммунотерапии" для больных с меланомой уже доступны в США и некоторых странах Европы, но исследователи убеждены, что новый T-Vec - вирус, который убивает рак, - будет желанным дополнением к другим методам.

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Это первый способ лечения меланомы с помощью вируса.

Новое исследование является крупнейшим на данный момент выборочным испытанием эффективности противоракового вируса. В нем приняли участие 436 пациентов из 64 онкологических клиник в США, Канаде и ЮАР, которые имели неоперабельные злокачественные меланомы.

Профессор Кевин Гарринґтон из базирующегося в Лондоне Института исследования рака говорит: "Сейчас существует много надежд относительно вирусных курсов лечения рака, потому что они атакуют опухоли с двух сторон: непосредственно убивают раковые клетки, с одной стороны, и мобилизуют против них иммунную систему".

"Благодаря тому, что вирусная терапия убивает исключительно раковые клетки, она имеет меньше нежелательных побочных эффектов по сравнению с традиционной химиотерапией", - добавляет профессор.

Доктор Хейли Френд из британской благотворительной организации Cancer Research отмечает потенциал нового научного исследования.

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Хотя новый метод лечения меланом еще не получил лицензии регуляторов, однако врачи очень обрадованы перспективой появления качественно новой методики лечения меланомы, а в будущем - и других разновидностей раковых болезней.

Меланома - шестая наиболее распространенная в Британии разновидность рака, от которого в стране ежегодно умирают более 2000 человек.

Риск заболеть раком кожи возрастает вследствие недостаточной защиты от вредного ультрафиолетового излучения.