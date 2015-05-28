Вирус герпеса - новое оружие против рака кожи
Генетически модифицированная форма вируса, которая обычно вызывает герпес, может оказаться очень эффективной при лечении рака кожи, говорят исследователи.
Модифицированный вирус герпеса не вредит здоровым клетками, но когда его ввести в опухоль, он размножается и высвобождает вещество, которое помогает бороться с раком.
Результаты испытаний нового метода, обнародованы в издании Journal of Clinical Oncology ("Журнал клинической онкологии"), пишет BBCUkrainian.com.
Исследование показало, что продолжительность жизни некоторых больных с меланомой продлевается на несколько лет.
Этот метод лечения еще не лицензирован.
Подобные курсы "иммунотерапии" для больных с меланомой уже доступны в США и некоторых странах Европы, но исследователи убеждены, что новый T-Vec - вирус, который убивает рак, - будет желанным дополнением к другим методам.
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Это первый способ лечения меланомы с помощью вируса.
Новое исследование является крупнейшим на данный момент выборочным испытанием эффективности противоракового вируса. В нем приняли участие 436 пациентов из 64 онкологических клиник в США, Канаде и ЮАР, которые имели неоперабельные злокачественные меланомы.
Профессор Кевин Гарринґтон из базирующегося в Лондоне Института исследования рака говорит: "Сейчас существует много надежд относительно вирусных курсов лечения рака, потому что они атакуют опухоли с двух сторон: непосредственно убивают раковые клетки, с одной стороны, и мобилизуют против них иммунную систему".
"Благодаря тому, что вирусная терапия убивает исключительно раковые клетки, она имеет меньше нежелательных побочных эффектов по сравнению с традиционной химиотерапией", - добавляет профессор.
Доктор Хейли Френд из британской благотворительной организации Cancer Research отмечает потенциал нового научного исследования.
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Хотя новый метод лечения меланом еще не получил лицензии регуляторов, однако врачи очень обрадованы перспективой появления качественно новой методики лечения меланомы, а в будущем - и других разновидностей раковых болезней.
Меланома - шестая наиболее распространенная в Британии разновидность рака, от которого в стране ежегодно умирают более 2000 человек.
Риск заболеть раком кожи возрастает вследствие недостаточной защиты от вредного ультрафиолетового излучения.