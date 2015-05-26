В Индии число жертв аномальной жары превысило 800 человек

По меньшей мере 800 человек скончались в Индии за неделю в результате аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в южных штатах Телангана и Андхра-Прадеш, где температура достигла 47 градусов. Там скончались 750 человек. Жара также унесла жизни более 50 человек в штатах Раджастхан, Западная Бенгалия и Одиша (бывшая Орисса).

Правительство штата Андхра-Прадеш объявило об открытие мобильных пунктов помощи, где все желающие смогут получить питьевую воду и молоко.

В Индийском метеорологическом департаменте сообщили, что понедельник стал самым жарким днем этого сезона и в столице страны Нью-Дели, где столбики термометра добрались до отметки до 46,4 градуса.