Гены и воспитание одинаково важны - ученые

Исследователи из Университета Квинсленда и Амстердамского свободного университета, наконец, поставили точку в давнем споре. Они проанализировали данные 2748 исследований с участием более 14,5 миллиона пар близнецов, пишет med2.ru.

Специалисты установили, что в целом риск заболеваний и индивидуальные особенности людей на 49% зависят от генетических факторов, а на 51% - от факторов внешней среды. Исследователи изучили 17800 характеристик и заболеваний. Правда, для каждой отдельно взятой особенности или болезни результаты отличались.

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Так, риск биполярного расстройства на 68% определяли гены и на 32% - факторы внешней среды. Поддержание веса оказалось на 63% связано с генетикой и на 37% - с внешними факторами. Расстройства пищевого поведения зависели от генов на 40%, а от внешней среды - на 60%. Вклад генетики в развитие психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя, составлял 41%, а вклад окружающей среды - 59%.

Выводы исследований по офтальмологии, психиатрии и тех, в которых изучались особенности скелета, свидетельствовали о том, что гены важнее внешних факторов. В случае социальных ценностей и отношений все было наоборот. Однако генетика в любом случае имела значение. В исследованиях сравнивались монозиготные (100% общих генов) и дизиготные близнецы (примерно 50% общих генов). Для дизиготных близнецов факторы внешней среды играли более важную роль.