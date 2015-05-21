Вакцинация снижает риск лейкоза

16:34, 21 мая 2015
Зарубежные новости
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Если ребёнку сделать прививку против бактерии Haemophilus influenzae, она снизит риск острого лимфобластного лейкоза. 

asd.in.ua

Механизм процессов, которые обеспечивают эту защиту, теперь тоже известен, пишет Здоровье .

Вакцина против Haemophilus influenzae защищает не только от менингита и ушных инфекций, но и снижает риск острого лимфобластного лейкоза. Эту вакцину рекомендуется делать детям до 15 месяцев.

Как выяснилось недавно, дело вот в чём. Болезни, вызываемые указанной бактерией, могут активировать онкогены. Эти молекулы содержатся в клетках крови многих детей, но только у 1 из 10000 имеющих онкогены разовьётся лейкоз. Haemophilus influenzae может "подтолкнуть" клетки крови к патологическим процессам.

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