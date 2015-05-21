Симптомы дефицита магния

Это нарушение проявляется в три стадии, в зависимости от того, как сильно организму не хватает магния. Хотя первые «звоночки» могут быть едва заметными, со временем этот дефицит дает о себе знать более явными признаками — нарушением работы мышц и нервов (показывания, судороги, онемение, нервные тики). В запущенных случаях дефицит железа может вызывать серьезные судороги, изменения личности и нерегулярное сердцебиение.

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Что хуже: это нарушение трудно выявить даже с помощью медицинских тестов. Поскольку только 1% магния, находящегося в организме, содержится в крови, простой анализ крови картину не прояснит, и врачу придется выявлять дефицит магния методом исключения и наблюдением за вашим образом жизни.

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Основные «враги» магния: газировка и напитки, содержащие алкоголь и кофеин. Чем чаще вы балуете себя прохладительными напитками, тем меньше полезных минералов попадают в ваш организм. Что касается еды, рафинированный сахар заставляет организм избавляться от магния через почки.

Поэтому если вы едите или пьете что-либо из вышеуказанного, то велика вероятность, что у вас есть как минимум легкий дефицит магния.